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Петербуржец украл из магазина два журнала и напал на пытавшуюся его задержать кассиршу

В Петербурге мужчина избил 60-летнюю работницу магазина из-за двух журналов
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Кадр из видео Ren Tv

Мужчина совершил кражу и избил кассиршу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Днем 22 февраля в сетевой супермаркет зашел 25-летний мужчина, который взял со стойки два журнала и попытался скрыться, не заплатив. Это заметила уборщица, которая рассказала обо всем коллегам.

Вдогонку за похитителем бросилась 60-летняя кассирша, которая попыталась отнять у него журналы, но злоумышленник повалил ее на асфальт на глазах у прохожих.

Те вмешались в происходящее и задержали хулигана, которого затем передали в руки полицейских. В отношении молодого человека уже возбудили уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин угрожал ножом сотруднику скорой, который пытался оказать ему помощь.

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