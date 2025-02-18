Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина угрожал ножом сотруднику скорой, который пытался оказать ему помощь

В Петербурге пациент достал нож и угрожал им сотруднику скорой помощи
close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Пациент напал на врача скорой помощи в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».

ЧП произошло вечером 17 февраля у одного из домов по улице Маршала Новикова. По данным издания, медицинская помощь понадобилась 30-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказавшись в автомобиле, он начал угрожать фельдшеру ножом.

Хулигана доставили в полицейский участок, где у него изъяли холодное оружие. На жителя Тюменской области составили протокол о мелком хулиганстве и поместили его в камеру для административно задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянин затопил соседей, поджег съемную квартиру и напал с саблей на спасателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами