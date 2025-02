Грабитель случайно прострелил себе ногу на месте преступления и попал на видео

Неуклюжий вор случайно прострелил себе ногу во время ограбления в Бразилии. Об этом говорится на портале Need To Know.

На прошлой неделе трое неизвестных подъехали к магазину одежды в Белу-Оризонти. Вооруженные люди вошли в помещение, взяли продавца на мушку и начали грузить вещи в припаркованный у входа серебристый автомобиль.

Уже под конец один из грабителей случайно выстрелил себе в ногу. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как он выходит из подсобки и пытается убрать пистолет. В следующее мгновение оружие выстрелило, и на полу появились пятна крови. Мужчина осмотрел свою паховую область и с трудом вышел из магазина.

Прибывшие на место полицейские изучили видео, а затем получили сообщение о подозрительном мужчине, поступившем в больницу с пулевым ранением ноги. 11 февраля подозреваемого арестовали, и 21-летний грабитель сразу признался в содеянном. Двух его подельников также опознали и арестовали. Похищенные из магазина вещи нашлись в доме одного из них. Сейчас все трое находятся за решеткой.

