Пожилой мужчина отбился от грабителя джинсами и стал местной знаменитостью

Пенсионер из Великобритании отбился от грабителя с помощью пары джинсов и стал местной знаменитостью. Об этом пишет Би-би-си.

Инцидент произошел утром 7 января в сетевой прачечной в небольшом городке Молтби в Южном Йоркшире. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в помещение ворвался бандит в маске и потребовал кошелек у 84-летнего Рона Крокера, который в тот момент сушил одежду. Подумав, что у нападавшего может быть нож, мужчина схватил свои джинсы, обмотал их вокруг руки и кисти и толкнул грабителя. После короткой потасовки британцу удалось оттеснить злоумышленника к двери.

От встречи с грабителем у пенсионера остались синяки на руках, но он признается, что пережитое потрясло его и он по-прежнему засыпает с трудом. Реакция земляков на случившееся приятно удивила мужчину, ведь они не только поддержали его словами и поздравительными открытками, но даже организовали сбор средств и собрали в пользу Крокера более £2 тыс.

«Как будто я вдруг стал знаменитым. Но я остаюсь собой. Я все еще Рон Крокер», — заключил пенсионер.

Полиция Южного Йоркшира сообщила, что уже задержала предполагаемого грабителя, им оказался 42-летний Ллойд Смит, которого заключили под стражу по обвинению в попытке ограбления до 7 февраля.

Ранее российская школьница отбилась от напавшего на нее прохожего.