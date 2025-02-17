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Мошенники начали штрафовать россиян под видом сотрудников ГИБДД

МВД: мошенники начали рассылать письма с фейковыми штрафами
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В МВД России предупредили россиян еще об одной мошеннической схеме. Аферисты под видом сотрудников ГИБДД рассылают письма от имени ведомств с требованием погасить задолженность из-за просроченных платежей и угрожают за их неуплату арестом имущества, пишет ТАСС.

«Граждане получают «официальные письма» от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты», — говорится в сообщении.

В рассылаемых мошенниками письмах указывается конкретная сумма долга и прилагается QR-код или ссылка для его оплаты. Осуществить платеж предлагается через систему быстрых платежей (СБП). В МВД подчеркнули, что проверять штрафы надо через Госуслуги или ФНС.

Ранее россиянам рассказали, что делать в случае, если мошенники оформили на них кредит. В первую очередь пострадавшим необходимо обратиться в полицию и подать заявление. Лучше сделать это лично, так как онлайн-заявки рассматриваются до 30 дней. Параллельно следует связаться с банком, где был оформлен кредит, направить туда заявление с требованием провести внутреннее расследование и приостановить действие договора.

Ранее россиянин набрал кредитов на 1,5 млн рублей и отдал все деньги мошенникам.

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