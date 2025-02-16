В Николаеве выросло число погибших военных из-за взрыва у кафе

Число погибших при взрыве у кафе в Николаеве работников ТЦК выросло до трех

При взрыве в городе Николаеве на юге Украины погибли трое военнослужащих. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на Центр противоминной деятельности, где служили погибшие.

О взрыве в Николаеве стало известно днем накануне. По данным издания «Страна.ua», все случилось у входа в одно из местных кафе.

Журналисты выяснили, что женщина с сумкой могла положить в нее взрывное устройство и совершить покушение из-за мобилизации своего сына, которого не стало в ходе боевых действий. Ее целью были именно сотрудники территориального центра комплектования.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 19 октября под Одессой нашли тело главы «добровольных помощников» насильственной мобилизации. 26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников ТЦК, которые пришли с облавой на местный рынок.

Ранее работник ТЦК подвергся нападению в Одесской области.