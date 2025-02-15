Взрыв рядом с кафе в украинском городе Николаеве попал на видео

Взрыв в украинском городе Николаеве, в результате которого пострадали несколько человек, попал на видео. Запись опубликовало местное издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как взрывается хозяйственная сумка в руках у одной из женщин. В тот момент она стояла рядом с группой мужчин в военной форме.

«Она вышла из магазина с хозяйственной сумкой и подошла к группе военных. Затем прогремел взрыв», — говорится в статье.

В материале со ссылкой на правоохранительные органы отмечается, что в результате взрыва шесть человек получили ранения. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Более того, еще двух граждан спасти не удалось. Речь идет о самой владелице сумки и одном из находившихся рядом с ней мужчин.

О взрыве в городе Николаеве стало известно днем 15 февраля. По данным издания «Страна.ua», он произошел у входа в одно из местных кафе. Журналисты выяснили, что женщина с сумкой могла положить в нее взрывное устройство и совершить покушение из-за мобилизации своего сына, которого не стало в ходе боевых действий. Ее целью были сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата).

Ранее работник ТЦК подвергся нападению в Одесской области.