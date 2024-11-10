Под Одессой неизвестный в балаклаве избил военкома и скрылся

В Одесской области неизвестный в балаклаве напал на сотрудника военкомата. Об этом пишут «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По их данным, в результате нападения пострадал 53-летний работник ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата). Неизвестный атаковал его у дома в поселке Любашовка, нанес несколько ударов неустановленным предметом и скрылся с места происшествия. Военком был госпитализирован с открытым переломом ноги, ранами и ушибами. Нападавшего ищет полиция, но официально данные из пабликов не подтверждались.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 19 октября под Одессой нашли тело главы «добровольных помощников» насильственной мобилизации. 26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников ТЦК, которые пришли с облавой на местный рынок.

Ранее украинка сообщила, что военкомы похитили ее мужа и держат его в подвале без еды и воды.