В РФ анонсировали эксперимент по маркировке сладостей

В РФ эксперимент по маркировке сладостей стартует в ближайшее время

В России стартует добровольный и бесплатный эксперимент по маркировке отдельных видов кондитерских изделий и сладостей, который продлится до 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», пишет ТАСС.

По данным ведомства, это позволит производителям оптимизировать процессы маркировки. В эксперименте примут участие производители шоколада, конфет, зефира, пастилы, печенья, желе, мармелада, жевательной резинки и других подобных товаров.

По заявлению ЦРПТ, эксперимент не должен повлиять на цены. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердила участие в эксперименте для анализа бизнес-процессов и взаимодействия с поставщиками, а также для внесения предложений по оптимизации системы маркировки. Результаты эксперимента будут использованы для дальнейшего регулирования рынка кондитерских изделий.

До этого врач-диетолог Марият Мухина заявила, что сладости и кондитерские изделия могут привести к различным болезням, поэтому их потребление важно ограничивать.

Ранее сладости стали причиной роста стоимости хлеба в России.