Врач рассказала, какие болезни могут вызвать сладости

Сладости и кондитерские изделия могут привести к различным болезням, поэтому их потребление важно ограничивать. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

«От кондитерских изделий формируется зависимость, как от наркотика. Повышается уровень свободных радикалов, ацидоз. Все это ведет к сдвигу иммунитета. И он уже не видит клетки с генетически измененной природой, то есть раковые. То есть фактически это первый путь к канцерогенезу (Процесс накопления мутаций, способствующих зарождению и развитию раковых опухолей. — прим. ред.)», — предупредила эксперт.

По ее словам, в состав многих кондитерских изделий, включая печенье, кексы или пончики, входит маргарин. Он, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Большое количество жиров и углеводов в рационе может спровоцировать ожирение, а сахара — развитие диабета, заключила Мухина.

Ученые из Школы науки и политики в области питания при Университете Тафтса до этого установили, что из-за употребления подслащенных сахаром напитков ежегодно во всем мире возникает 2,2 млн новых случаев диабета 2-го типа и 1,2 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее была названа бактерия, способная снизить тягу к сладкому.