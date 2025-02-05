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Россиянам рассказали, какие продукты помогут постепенно отказаться от сладкого

Врач Белоусов: орехи и фрукты помогут постепенно отказаться от сладкого
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Полный отказ от сладкого станет проще, если постепенно заменять шоколад и кондитерские изделия на фрукты и орехи. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Тяга к сладкому — это не просто привычка, а настоящая зависимость, связанная с выбросом дофамина. Чтобы не страдать от резкого отказа от сахара, лучше делать это постепенно. <...> Важно также следить за уровнем стресса, ведь он часто становится причиной желания съесть что-то сладкое», — сказал специалист.

Он добавил, что регулярное употребление сладостей может негативно сказаться на поджелудочной железе и привести к метаболическим нарушениям.

До этого Белоусов предупреждал, что шоколадные пасты чаще всего содержат много сахара и пальмового масла, которые вредят организму. Кроме того, по его словам, в это лакомство нередко добавляют искусственные ароматизаторы и эмульгаторы.

Ранее россиянам рассказали о напитке, который поможет снизить уровень сахара в крови.

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