Генпрокурора Краснова попросили признать нежелательной в РФ сеть школ IHWO

Член оборонного комитета Совета Федерации Алексей Наумец попросил главу Генпрокуратуры РФ Игоря Краснова признать нежелательной на территории России работу сети языковых школ International House World Organisation (IHWO). Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу вас принять меры <...> по недопущению вовлечения несовершеннолетних граждан России в участие в образовательных программах иностранной коммерческой организации <...> и признать ее деятельность нежелательной на территории РФ», — указано в обращении.

Сенатор отметил, что руководство IHWO публично поддерживало украинские власти, занимается пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и в целом готовит молодых людей к эмиграции из России.

31 января Минюст России признал четыре иностранные НПО нежелательными в России.

В перечне указаны следующие организации: OpenText Corporation («Корпорация Открытый текст») (Канада), Independent Institute of Philosophy (признана в РФ нежелательной организацией) («Независимый институт философии») (Франция), Journalists in Need Network (JINN gGmbH, «Сеть журналистов в бедственном положении») (Германия), Compelson s.r.o. («Компелсон») (Чехия).

Ранее в России признали нежелательным норвежское СМИ о Баренцевом море.