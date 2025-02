В России признали нежелательным норвежское СМИ о Баренцевом море

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией норвежское СМИ The Independent Barents Observer (признана в РФ нежелательной организацией). Об этом сообщает РИА Новости.

The Independent Barents Observer публикует материалы о ситуации в Баренцевом море на русском, английском и китайском языках.

31 января Минюст России признал четыре иностранные НПО нежелательными в России.

В перечне Минюста указаны следующие организации: OpenText Corporation («Корпорация Открытый текст») (Канада), Independent Institute of Philosophy (признана в РФ нежелательной организацией) (Institut de philosophie indépendant) («Независимый институт философии») (Франция), Journalists in Need Network (JINN gGmbH, «Сеть журналистов в бедственном положении») (Германия), Compelson s.r.o. («Компелсон») (Чехия).

29 января генпрокуратура РФ внесла нидерландскую организацию «Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine) в реестр нежелательных.

Ранее в России разом признали нежелательными 205 организаций.