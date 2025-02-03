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В Госдуме прокомментировали взрыв в московском ЖК «Алые паруса»

Депутат ГД Разворотнева призвала повысить безопасность после взрыва в Москве
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала взрыв в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве. Ее слова приводит «Лента.ру».

«Комплекс «Алые паруса» какой-то несчастный. Потому что масса резонансных событий в нем происходило, например крушение лифтов, а теперь еще и взрыв», — рассказала она.

Она отметила, что подготовила проект закона об уставе многоквартирного дома, который отправлен на предварительный отзыв правительству. Разворотнева добавила, что во многих домах отсутствуют камеры, что тоже влияет на безопасность проживающих в доме.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы. По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был руководитель Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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