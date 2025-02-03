В Госдуме увидели украинский след во взрыве в ЖК «Алые паруса»

Депутат Колесник указал на украинский след во взрыве в ЖК «Алые паруса»

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве выгоден Украине. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Киев в очередной раз показал «террористическую сущность» и здесь нечему удивляться.

Он считает, что во взрыве виден «украинский след», каким бы извилистым он ни был. Отвечая на вопрос, кому это выгодно, Колесник заявил, что Украине, а если быть точнее – «ее террористическому режиму».

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что взрыв в ЖК «Алые паруса», предварительно, мог быть покушением на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. По данным канала, мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию.

Ранее появилась версия, как взрывное устройство могло попасть в ЖК «Алые паруса».