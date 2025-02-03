SHOT: глава Федерации бокса ДНР впал в кому после взрыва в «Алых парусах»

Руководитель Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян потерял часть левой ноги в результате взрыва в московском ЖК «Алые Паруса» и впал в кому. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса.

ТАСС пишет, что бомбу в комплекс мог пронести курьер. Мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Предполагается, что целью подрыва был именно Саркисян.

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».