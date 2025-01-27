В Москве капитально отремонтировали пять домов в стиле советского неоклассицизма

В столице восстановили пять домов архитектора Иосифа Ловейко

В Москве в рамках столичной программы капитального ремонта восстановили пять домов, созданных архитектором Иосифом Ловейко. Об этом сообщается на портале mos.ru со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

На восстановление зданий, расположенных на Котельнической и Краснопресненской набережных, а также на проспекте Мира, ушло 2 года.

Один из домов (Котельническая набережная, дом 25, корпус 2) был возведен в 1939 году для сотрудников Инжкоопстроя Наркомата легкой промышленности. Здание находится в глубине жилого квартала.

Нижний его ярус украшен прямоугольной рустовкой, средний выделяется арочными проемами, разделенными ионическими колоннами. Внутри лоджий обустроены балконы с балясинами. Верхняя часть фасада дополнена полуколоннами и венчающим карнизом с кронштейнами.

Рабочие обновили фасады, отремонтировали балконы, воссоздали архитектурный декор, включая около 200 балясин, лепные элементы и плитку на балконных галереях.

Также был обновлен цоколь из керамогранита, входные группы и водосточные трубы.

Второй отремонтированный дом (2/1 на Краснопресненской набережной) был построен в 1954 году.

Специалисты отремонтировали штукатурный слой трех нижних этажей и стен арочных проездов, восстановили кирпичную кладку и элементы декора, привели в порядок балконы и входные группы.

На проспекте Мира восстановили ансамбль из трех зданий (дома 118, 120 и 122), построенных в середине прошлого века.

Творчество архитектора Иосифа Ловейко охватывает широкий период — от первых самостоятельных проектов 1930-х годов до работы над генеральным планом Москвы и послевоенной застройкой. В числе проектов архитектора — монументальные жилые дома с ордерной декорацией, ансамбли набережных, высотные здания на проспекте Мира и жилые массивы на окраинах города. Эти работы стали частью исторического наследия столицы.