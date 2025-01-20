Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина вылила ведро мочи на подростков, стоявших в очереди к фотобудке

Жительница Нью-Йорка вылила ведро мочи на очередь к фотобудке и получила иск
close
New York Supreme Court

Художница из Нижнего Ист-Сайда (Нью-Йорк, США) Мегги Тракас встала на тропу войны с владельцами популярной у подростков фотобудки Old Friend Photobooth, которая располагается по соседству с ее домом и раздражает ее всегда толпящейся рядом молодежью. Об этом сообщает The New York Post.

Как рассказали предприниматели Зои Лазерсон и Брэндон Минтон, в один из дней нарушительница общественного порядка выплеснула ведро мочи на одного из владельцев и подростков в очереди. В другой день она разрисовала стенд рядом с фотобудкой и кашпо фекалиями. После случившегося потерпевшие подали к художнице иск размером 500 тысяч долларов. Заявители так же указали, что агрессор заклеивала замок в фургоне техобслуживания, который был припаркован рядом с будкой, суперклеем и высказывала в их адрес угрозы.

Ответчица в беседе с изданием рассказала, что ситуация с шумом, который стоит у ее дома из-за появившейся там будки, вышла из -под контроля.

Ранее пассажир авиакомпании United Airlines помочился на пассажира бизнес-класса, когда тот спал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами