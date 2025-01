Женщина вылила ведро мочи на подростков, стоявших в очереди к фотобудке

New York Supreme Court

Художница из Нижнего Ист-Сайда (Нью-Йорк, США) Мегги Тракас встала на тропу войны с владельцами популярной у подростков фотобудки Old Friend Photobooth, которая располагается по соседству с ее домом и раздражает ее всегда толпящейся рядом молодежью. Об этом сообщает The New York Post.

Как рассказали предприниматели Зои Лазерсон и Брэндон Минтон, в один из дней нарушительница общественного порядка выплеснула ведро мочи на одного из владельцев и подростков в очереди. В другой день она разрисовала стенд рядом с фотобудкой и кашпо фекалиями. После случившегося потерпевшие подали к художнице иск размером 500 тысяч долларов. Заявители так же указали, что агрессор заклеивала замок в фургоне техобслуживания, который был припаркован рядом с будкой, суперклеем и высказывала в их адрес угрозы.

Ответчица в беседе с изданием рассказала, что ситуация с шумом, который стоит у ее дома из-за появившейся там будки, вышла из -под контроля.

