Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полуголый мужчина приставал к четырем школьникам на улице в Подмосковье

В Серпухове задержали мужчину, который полуобнаженным приставал на улице к детям
close
Global Look Press

В Подмосковье поймали мужчину, который приставал к четырем школьникам на улице, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 6 января в Серпухове. Как рассказали пострадавшие, неизвестный, на котором отсутствовали явно необходимые предметы одежды, стал приставать к ним на улице Мира.

Мальчики смогли убежать от полуобнаженного мужчины и сообщили обо всем своим родителям. Те обратились к правоохранителям.

Вскоре подозреваемого задержали. По словам собеседника канала, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Какую статью инкриминируют задержанному, не уточняется. Известно, что ранее он уже был судим.

Ранее в Нижегородской области мужчина напал на ребенка в подъезде дома и пытался поцеловать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами