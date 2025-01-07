Полуголый мужчина приставал к четырем школьникам на улице в Подмосковье

В Серпухове задержали мужчину, который полуобнаженным приставал на улице к детям

В Подмосковье поймали мужчину, который приставал к четырем школьникам на улице, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 6 января в Серпухове. Как рассказали пострадавшие, неизвестный, на котором отсутствовали явно необходимые предметы одежды, стал приставать к ним на улице Мира.

Мальчики смогли убежать от полуобнаженного мужчины и сообщили обо всем своим родителям. Те обратились к правоохранителям.

Вскоре подозреваемого задержали. По словам собеседника канала, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Какую статью инкриминируют задержанному, не уточняется. Известно, что ранее он уже был судим.

Ранее в Нижегородской области мужчина напал на ребенка в подъезде дома и пытался поцеловать.