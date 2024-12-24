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В Нижегородской области мужчина напал на ребенка в подъезде дома и пытался поцеловать

В Нижегородской области мужчина приставал к школьнице в подъезде дома
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Global Look Press

Житель Нижегородской области задержан по подозрению в домогательствах в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает портал News NN.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 12-летней школьницы, женщина сообщила, что в подъезде жилого дома на ее дочь напал неизвестный. По словам девочки, она стояла с подругой на лестнице, когда к ним подошел незнакомый мужчина. Злоумышленник схватил школьницу за волосы, прижал к стене и начал целовать, девочке удалось вырваться и убежать.

Позже она обо всем рассказала родителям. Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался 48-летний местный житель. Мужчина свою вину отрицает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ярославской области отца четырех девочек заподозрили в их растлении. 50-летний мужчина и его жена воспитывали трех родных дочерей и одну приемную. Каждую из них педофил совратил, действуя по одной и той же схеме. Когда жертве исполнялось 10 лет, он начинал домогаться ее, через 3-4 года мужчина принуждал девочку к сексу.

Ранее россиянин надругался над дочерью знакомой в аквапарке.

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