Таксист-мигрант домогался 15-летней пассажирки в Москве

В Москве таксиста-мигранта заподозрили в домогательствах 15-летней пассажирки

В Москве мигранта, работающего таксистом, заподозрили в домогательствах в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По информации ведомства, предварительно, таксист-иностранец домогался 15-летней девушки и не выпускал ее из автомобиля. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

По факту инцидента сотрудники ГСУ СК России по столице организовали доследственную проверку. Председатель главного управления ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах мероприятий. Дело поставлено на контроль в СКР.

До этого в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении главы спортклуба, подозреваемого в домогательствах в отношении 13-летней девочки. Мужчина является тренером в собственной академии единоборств «Самурай».

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