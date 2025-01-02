Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист-мигрант домогался 15-летней пассажирки в Москве

В Москве таксиста-мигранта заподозрили в домогательствах 15-летней пассажирки
close
Shutterstock

В Москве мигранта, работающего таксистом, заподозрили в домогательствах в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

По информации ведомства, предварительно, таксист-иностранец домогался 15-летней девушки и не выпускал ее из автомобиля. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

По факту инцидента сотрудники ГСУ СК России по столице организовали доследственную проверку. Председатель главного управления ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах мероприятий. Дело поставлено на контроль в СКР.

До этого в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении главы спортклуба, подозреваемого в домогательствах в отношении 13-летней девочки. Мужчина является тренером в собственной академии единоборств «Самурай».

Ранее москвича задержали за публикацию откровенного видео с подругой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами