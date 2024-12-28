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На депутата возбудили дело из-за домогательств в отношении школьницы

РЕН ТВ: в Башкирии на главу спортклуба возбудили дело за домогательства ребенка
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении главы спортклуба, подозреваемого в домогательствах в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, все случилось в городе Туймазы еще в 2022 году, однако известно о преступлениях стало лишь сейчас. Сообщается, что на тот момент ребенку было 13 лет. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого стало известно, что домогавшегося ученицы в Туймазах депутата-каратиста задержали. Мужчина является тренером в собственной академии единоборств «Самурай».

Ранее мать выгнала из дома девятилетнюю дочь, признавшуюся в домогательствах со стороны отчима.

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