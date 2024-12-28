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Москвича задержали за публикацию откровенного видео с подругой

РЕН ТВ: в Москве мужчину задержали за публикацию неприличного видео с подругой
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Shutterstock

В Москве 33-летнего местного жителя задержали за то, что он опубликовал неприличное видео со своей 40-летней подругой. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчина и женщина вместе уже пять лет. Это были не первые откровенные кадры с ней, которые москвич сделал и выложил в интернет.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Ленинградской области юношу задержали в его день рождения из-за распространения неприличного видео с несовершеннолетней. Юношу доставили в отделение полиции и составили в его отношении административный протокол. Молодого человека поместили в изолятор.

Ранее в Москве задержали таксиста, который домогался пассажирок и снимал это на видео.

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