В Подмосковье устанавливают обстоятельства поджогов после звонков неизвестных

Подмосковная прокуратура расследует поджоги авто и помещений после звонков неизвестных

В Подмосковье устанавливают обстоятельства поджогов машин и помещений после звонков неизвестных в разных городах Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, ночью 19 декабря в Реутове сотрудник полиции прибыл на вызов, поступивший от 80-летней пенсионерки, которая сообщила о краже шубы.

Пока пожилая женщина рассказывала о произошедшем, загорелась машина. Позже стало известно, что поджечь авто могла 73-летняя женщина.

Обе заявили, что действовали по указаниям неизвестных. Одна из женщин уточнила, что ранее перевела 200 тысяч рублей мошенникам.

В этот же день 19-летний юноша поджег пиротехнику в здании банка в Балашихе. Ему также поступил звонок от неизвестного.

Аналогичные преступления пенсионеры совершали в торговом центре в Королеве и в отделении почты в Химках.

Никто не пострадал, нанесен только имущественный ущерб.

Ранее сообщалось, что мошенники используют нейросети, чтобы обмануть россиян в новогодние праздники.