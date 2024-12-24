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В Подмосковье устанавливают обстоятельства поджогов после звонков неизвестных

Подмосковная прокуратура расследует поджоги авто и помещений после звонков неизвестных
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Depositphotos

В Подмосковье устанавливают обстоятельства поджогов машин и помещений после звонков неизвестных в разных городах Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, ночью 19 декабря в Реутове сотрудник полиции прибыл на вызов, поступивший от 80-летней пенсионерки, которая сообщила о краже шубы.

Пока пожилая женщина рассказывала о произошедшем, загорелась машина. Позже стало известно, что поджечь авто могла 73-летняя женщина.

Обе заявили, что действовали по указаниям неизвестных. Одна из женщин уточнила, что ранее перевела 200 тысяч рублей мошенникам.

В этот же день 19-летний юноша поджег пиротехнику в здании банка в Балашихе. Ему также поступил звонок от неизвестного.

Аналогичные преступления пенсионеры совершали в торговом центре в Королеве и в отделении почты в Химках.

Никто не пострадал, нанесен только имущественный ущерб.

Ранее сообщалось, что мошенники используют нейросети, чтобы обмануть россиян в новогодние праздники.

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