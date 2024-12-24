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Пятимесячный младенец проломил череп, упав со стола

В Нижнем Новгороде пятимесячный мальчик проломил череп, упав со стола
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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Нижнем Новгороде пятимесячного ребенка доставили из квартиры в больницу с тяжелой травмой. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 18 декабря в Автозаводском районе. По информации издания, мальчик лежал в детском шезлонге на столе, когда конструкция внезапно перевернулась, и ребенок вместе с ней полетел вниз. Младенец сильно ударился головой. Его забрали в нейрохирургическое отделение детской областной больницы. Маленькому пациенту диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой теменной кости.

Источник в силовых структурах отметил, что семья мальчика характеризуется положительно и не состоит на учете в надзорных органах.

До этого в Орске пятимесячная девочка выпала из люльки и проломила голову.

Ранее врачи предупредили об опасности подушек для младенцев.

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