Пятимесячная девочка проломила голову, выпав из люльки в Орске

В Орске пятимесячная девочка выпала из люльки и проломила голову

В Орске младенец проломил голову в результате падения из люльки. Об этом сообщает «Время 56».

По информации издания, в медицинское учреждение доставили пятимесячную девочку. Врачи диагностировали у нее перелом левой теменной кости. 24-летняя мать ребенка пояснила, что дочь получила травму, выпав из люльки.

Информацию о травмировании младенца передали в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого отец случайно выбросил шестимесячную дочь в окно, пытаясь покачать ее на руках. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и травматический шок, вызвавший множественные повреждения органов.

Ранее детский омбудсмен рассказала о судьбе малыша, которого родители вынесли раздетым на мороз.