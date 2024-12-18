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Коммунальная техника вышла убирать придомовые территории в Подмосковье

В Подмосковье вывели 70% коммунальной техники для уборки придомовых территорий

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье для уборки придомовых территорий и общественных пространств задействовали 70% коммунальной техники, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Также на улицы вывели технику малой механизации, среди которой подметающие тракторы и мини-погрузчики.

Как отметили в Центре управления, в Красногорске, Подольске, Ленинском, Химках, Лобне и Одинцовском ожидаются обильные снегопады.

В некоторых муниципалитетах Подмосковья снежный покров достигает 30 см, а температура опускается до -12 градусов.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

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