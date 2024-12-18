Россиянин едва не остался без руки, решив проверить, как работает пила

Рваные раны руки получил петербуржец, решивший проверить, как работает пила. Об этом сообщает «78.ru».

27-летний житель Петербурга купил болгарку и решил проверить ее исправность. Когда мужчина включил пилу в розетку, рука соскочила, и пальцы попали под диск пилы. Пострадавший получил рваные раны.

Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что врачи Воронежской областной клинической больницы №1 (ВОКБ) спасли 59-летнего местного жителя, который получил тяжелую травму во время бытовых работ. Мужчина работал с болгаркой, когда от инструмента отскочил диск и пропилил ему ногу. Из-за глубины раны были раздроблены кости, пересечены мышцы и сухожилия, задеты нервы и крупные кровеносные сосуды, что вызвало массивную кровопотерю и болевой шок. Родные самостоятельно наложили жгут и вызвали скорую. Поврежденную руку удалось спасти.

Ранее в Дмитрове мужчина случайно ранил себя пилой в грудь.