Количество жертв урагана на Майотте может составлять несколько тысяч человек

Количество жертв разрушительного урагана «Шидо», который обрушился на Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) в субботу, 1 декабря, может составить несколько тысяч человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации канала, в результате удара стихии «погибли как минимум несколько сотен людей, при этом количество жертв может увеличиться до тысячи и даже превысить эту цифру».

Тропический циклон «Шидо», обрушившийся на французский заморский регион Майотта, стал наиболее мощным за последние девяносто лет.

Сообщалось, что власти Майотты ввели строгий локдаун для населения на фоне объявления максимального уровня погодной угрозы из-за циклона.

Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре отметил, что под воздействием «Шидо» инфраструктура острова понесла значительные повреждения. В частности, сильно пострадал местный аэропорт, включая диспетчерскую вышку.

Ранее ученые назвали смартфоны виновниками разрушительных ураганов в США.