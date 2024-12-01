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Ученые назвали смартфоны виновниками разрушительных ураганов в США

DailyMail: причиной обрушившихся на США ураганов могли стать смартфоны

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Gerald Herbert/AP

Исследования показывают, что разрушительные ураганы, обрушившиеся на Соединённые Штаты в этом году, могут быть связаны с современными технологиями, включая смартфоны, такие как iPhone. Об этом сообщает DailyMail.

В материале отмечается, что производство и эксплуатация мобильных устройств способствуют поступлению в атмосферу 580 миллионов тонн углекислого газа ежегодно — больше, чем выбросы всей авиационной отрасли. Эти выбросы нагревают океаны, создавая условия для формирования мощных штормов, таких как ураган «Милтон», который в октябре оставил миллионы флоридцев без электроэнергии.

По словам ученых, каждый этап производства смартфонов — от добычи сырья до утилизации — требует значительных энергетических затрат, что сопровождается огромными выбросами парниковых газов. Для изготовления одного телефона производится около 180 фунтов углекислого газа, что эквивалентно полугоду эксплуатации автомобиля.

Однако это не все риски: зарядка телефонов, их использование и утилизация добавляют в атмосферу еще больше вредных веществ.
Ученые также предупреждают, что токсичные вещества из аккумуляторов, выбрасываемых на свалки, могут проникать в почву, загрязняя окружающую среду и способствуя дальнейшему глобальному потеплению и повышению числа природных катастроф, таких как ураганы и наводнения.

До этого сообщалось, что из-за урагана «Милтон» США может грозить нашествие комаров, разносящих опасные болезни.

Ранее сообщалось, что привычка сидеть в смартфоне сокращает продолжительность жизни.

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