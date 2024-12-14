На Майотту обрушился сильнейший тропический циклон

Обрушившийся на французский заморский регион Майотта тропический циклон «Шидо» стал самым сильным более чем за 90 лет. Об этом сообщила метеорологическая служба Франции.

РИА Новости отмечает, что ранее власти Майотты ввели полный локдаун для населения после объявления высочайшего уровня погодной опасности из-за циклона.

Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре заявил, что из-за «Шило» на острове серьезно пострадала инфраструктура. Был сильно поврежден аэропорт региона, в частности, диспетчерская вышка.

До этого в Улан-Удэ — столице Бурятии — ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося снежного циклона. Городским учреждениям и предприятиям рекомендовали сократить продолжительность рабочего дня в случае снегопада.

Ранее накрывший Москву «снежный» циклон сняли из космоса.