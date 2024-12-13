«Единая Россия» расширит полномочия первичных отделений

Поддержка участников СВО и их семей является первоочередной задачей для первичных отделений «Единой России», рассказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев на дискуссионной площадке «Первичное звено партии».

«Люди приходят именно в первичные отделения. Фракция партии должна отвечать на запросы, которые формулирует первичное отделение», — сказал он.

Якушев добавил, что всего партия отработала 400 предложений о первичных отделениях.

«В течение года были поставлены задачи на будущее, чтобы понять, что сделать для усиления работы. С 1 января будет действовать положение о первичных отделениях», — сказал он.

По словам Якушева, все институты партии должны работать по народной программе.

«Партия отправила правительству свои предложения и отработала технически. В результате они изменения внесли в народную программу», — рассказал Якушев.

Он добавил, что изменения примут на XXII съезде партии, который пройдет 14 декабря.

Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. В июле 2024 года «Единая Россия» создала совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов.