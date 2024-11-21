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В Петербурге ребенок попал в больницу с тяжелыми ожогами после лечения на дому

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок обварился кипятком во время купания

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Калининском районе Петербурга четырехлетняя девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами после купания, мать пыталась два дня лечить ребенка самостоятельно. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ребенка госпитализировали с ожогами третьей степени, выяснилось, что мать купала четырехлетнюю дочь, когда из крана неожиданно пошел кипяток. Девочку ошпарило горячей водой, но женщина не стала обращаться за медицинской помощью.

В течение двух дней она пыталась лечить ребенка дома самостоятельно, когда состояние девочки ухудшилось, мать вызвала скорую помощь. У ребенка диагностированы ожоги 20% тела, в том числе лица, пострадавшая находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге девятимесячная девочка попала в больницу с ожогами из-за упавшего чайника с кипятком. Родители поставили его на пол и отвлеклись, чтобы достать бутылочку для детской смеси. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее петербургская школьница получила ожоги из-за вспыхнувшего в ее руках фена.

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