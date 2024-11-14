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Число раненных при воздушной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до двух

Гладков: число раненных при воздушной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до двух

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Reuters

Количество раненных при воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось до двух. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков ранее сообщал, что после дневной атаки ВСУ на Белгород была ранена местная жительница. Также в городе повреждены 11 квартир и посечены осколками восемь автомобилей.

«В городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением грудной клетки. Медицинская помощь оказана. От предложенной госпитализации он отказался», — сообщил Гладков.

Он добавил, что в пяти коммерческих объектах повреждено остекление, в одном из объектов посечен навес. Различные повреждения также обнаружены в 25 автомобилях.

Днем в Белгороде прилеты были зафиксированы на пересечении улиц Садовой и Шершнева. Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Ранее появилось видео с последствиями обстрела Белгорода.

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