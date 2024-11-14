Появилось видео с последствиями обстрела Белгорода

В Белгороде после обстрела со стороны ВСУ осколками посекло 8 легковых автомобилей. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Открытый Белгород».

«В Белгороде повреждено остекление 11 квартир в 6 многоквартирных домах. Кроме того, выбиты окна в одном частном доме и двух коммерческих объектах. Также посечены осколками 8 легковых автомобилей», — написал глава региона Вячеслав Гладков.

На кадрах видны следы от осколков на легковых автомобилях, у «жигулей» пробиты колеса и выбиты окна, известно, что водитель автомобиля при этом не пострадал.

Сообщается, что прилёты были зафиксированы на пересечении улиц Садовой и Шершнёва, система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Ранена женщина, ее доставляют в городскую больницу города Белгорода с контузией и баротравмой. Оперативные службы работают на местах прилетов, информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что водитель снял на видео последствия падения украинских БПЛА, летевших в Москву.