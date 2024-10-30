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Движение на Крымском мосту возобновили

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение машин на Крымском мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, которое опубликовано на канале в 22:00.

В 21:07 стало известно, что автоподходы к сооружению перекрыли. Водителей и пассажиров, которые находились на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Таким образом, объект инфраструктуры был закрыт в течение 53 минут.

До этого движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали 22 октября. Причина остановки движения не называлась.

Летом представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее сообщалось, что сумма по искам крымчан к Киеву может достичь сотен триллионов рублей.

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