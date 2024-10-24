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В Петербурге мужчина отстрелил нос соседу из сигнального пистолета

В Петербурге мужчина устроил стрельбу в подъезде из-за ссоры с соседом

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Depositphotos

В Калининском районе Петербурга задержан 50-летний местный житель, который стрелял в подъезде жилого дома из сигнального пистолета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки по Светлановскому проспекту, сосед из квартиры на первом этаже набросился на другого жильца с пистолетом. Злоумышленник выстрелил и попал в лицо своему оппоненту.

По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина отстрелил пострадавшему кончик носа. 36-летний петербуржец был госпитализирован, вероятно, ему потребуется пластическая операция. Прибывшие на место правоохранители задержали 50-летнего дебошира, оружие у него изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый поссорился с приятелем во время застолья, схватил ружье, выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее в Екатеринбурге 72-летний пенсионер устроил перестрелку с соседом из-за шума.

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