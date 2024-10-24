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Названа дата рассмотрения дела о покушении на сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС

Суд рассмотрит дело о покушении на сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС 6 ноября

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Южный окружной военный суд рассмотрит дело о покушении на теракт на Запорожской АЭС 6 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первое заседание по существу по уголовному делу в отношении [подозреваемого] Сергея Потынги назначено на 14:00 6 ноября», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в террористическом сообществе», «Покушение на теракт» и «Незаконное хранение и перевозка взрывных устройств».

Как писал ТАСС, Потынга — инженер цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС. По версии следствия, мужчина собирался устроить взрыв на станции во время визита сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в мае 2023 года «с целью дискредитации Российской Федерации перед международным сообществом».

Предполагается, что подозреваемый действовал по заданию украинской разведки.

14 октября директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что бывшие сотрудники станции могут помогать армии противника планировать атаки на объект.

Ранее стало известно, возможен ли ядерный взрыв при ударе по Запорожской АЭС.

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