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Над Белгородом прозвучало несколько громких взрывов

РИА Новости: над Белгородом прогремели взрывы во время ракетной опасности

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Над Белгородом прозвучало несколько громких взрывов на фоне объявленной воздушной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, взрывы произошли в районе Харьковской горы. Всего прозвучало не менее четырех громких звуков в небе.

Губернатор Белгородской области объявлял ракетную опасность в 12:21. Сирены звучали на всей территории региона. Предупреждение продлилось четыре минуты.

Утром 22 октября в Минобороны сообщили, что над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник. В оборонном ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне в небе над Белгородской областью система ПВО сбила еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. В результате падения обломков дрона в Ериковском сельском поселении загорелись два дачных дома, рассказал Гладков. Возгорание потушили пожарные расчеты.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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