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Российским городам угрожает цунами

МЧС: цунами грозит 14 городам на Дальнем Востоке

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Четырнадцать городов и несколько десятков населенных пунктов на Дальнем Востоке подвержены воздействию цунами. Об этом сообщило МЧС России.

Цунами может произойти у берегов Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморского края, предупредили в ведомстве.

Основным поражающим фактором при цунами являются мощные высокие волны, обрушивающиеся на побережье. Они распространяются со скоростью от 50 до 1000 км/ч.

Опасность цунами заключается в том, что за первой волной следует ряд еще более мощных, подчеркнули в МЧС.

Там добавили, что особенно опасны цунами для поселков, городов и сооружений, которые расположены на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану.

В сентябре сообщалось, что произошедшее в Японии землетрясение отозвалось на Курильских островах.

Ранее землетрясение произошло в акватории озера Байкал.

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