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Педофил изнасиловал восьмилетнюю племянницу в Москве

«МК»: в Москве мужчину заподозрили в изнасиловании восьмилетней племянницы

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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Москве 42-летнего мужчину заподозрили в домогательствах и изнасиловании восьмилетней племянницы. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в квартире, расположенной в 3-м квартале Капотни в период с 15 по 30 июня текущего года. Предварительно, наладчик энергетической компании сначала домогался своей восьмилетней племянницы, а потом изнасиловал ее.

Возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Карелии мужчину приговорили к 20 годам колонии за насилие над несовершеннолетними. Следствие установило, что с 2020 года по 2022-й подсудимый развращал своих падчериц, одной из них, как уточняется, на тот момент еще не исполнилось и 14 лет.

Ранее в подмосковной Шатуре тренера по армрестлингу заподозрили в развращении детей.

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