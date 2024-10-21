Педофил изнасиловал восьмилетнюю племянницу в Москве

В Москве 42-летнего мужчину заподозрили в домогательствах и изнасиловании восьмилетней племянницы. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в квартире, расположенной в 3-м квартале Капотни в период с 15 по 30 июня текущего года. Предварительно, наладчик энергетической компании сначала домогался своей восьмилетней племянницы, а потом изнасиловал ее.

Возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Карелии мужчину приговорили к 20 годам колонии за насилие над несовершеннолетними. Следствие установило, что с 2020 года по 2022-й подсудимый развращал своих падчериц, одной из них, как уточняется, на тот момент еще не исполнилось и 14 лет.

Ранее в подмосковной Шатуре тренера по армрестлингу заподозрили в развращении детей.