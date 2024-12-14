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Гендиректор Apple встретился с Трампом во Флориде

NYT: глава Apple Тим Кук встретился с Трампом в его резиденции во Флориде

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Susan Walsh/AP

Генеральный директор Apple Тим Кук провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Согласно информации, встреча состоялась в пятницу, 13 декабря.

«Тим Кук встретился с Трампом в Мар-а-Лаго. Они ужинали на внутреннем дворике резиденции», — рассказали источники издания.

Как отмечает газета, данная встреча предоставляет Куку возможность получить поддержку Трампа по нескольким вопросам, которые могут негативно сказаться на бизнесе Apple в будущем. В частности, речь идет о давлении на App Store со стороны европейских регуляторов и о потенциальном введении новых тарифов в США, которые могут повлиять на производство iPhone.

В начале декабря Тим Кук в интервью журналу Wired заявил, что улучшение здоровья и качества жизни пользователей является главной задачей корпорации. По его словам, основным вкладом Apple в общество стало развитие здравоохранения.

Ранее окружение Трампа устало от присутствия Илона Маска рядом с политиком.

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