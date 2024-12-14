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Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области

Беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области

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Дорожный инспектор/VK

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии совершил атаку на школьный автобус в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«В Пологовском муниципальном округе была зафиксирована целенаправленная атака вражеского беспилотника на школьный автобус. К счастью, в автобусе не было детей», — говорится в заявлении.

В ночь на 14 декабря сообщалось, что на территории нескольких муниципалитетов Краснодарского края уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несколько дронов упало на частный дом.

В сентябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион получил 55 новых станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они будут установлены на школьные автобусы в приграничных с Украиной районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский журналист предрек ВСУ тотальное дезертирство в 2025 году.

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