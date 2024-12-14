Миранчук попал в десятку самых дорогих футболистов МЛС

Российский футболист клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук занял десятое место в списке самых дорогих футболистов МЛС по версии Transfermarkt.

Стоимость россиянина оценивается в €10 млн. Первое место в списке занимает Рики Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси» (€20 млн). Второе место занимает Лионель Месси из «Интер Майами» (€20 млн). Замкнул тройку игрок «Коламбус Крю» Кучо Эрнандес (€18 млн).

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Месси попал в список претендентов на звание лучшего игрока года.