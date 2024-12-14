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Три замсекретаря генсовета «Единой России» покинут свои должности

«Ъ»: число замсекретарей генсовета «Единой России» сократилось с шести до одного

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РИА Новости

Три заместителя секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) — Сергей Перминов, Дарья Лантратова и Анна Кузнецова — покинут свои должности. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Собеседник «Ъ» пояснил, что они не вошли в президиум генсовета и не могут оставаться заместителями секретаря. Решение было вынесено на голосовании партии после съезда в субботу.

Так, у секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева остался только один заместитель — руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев. Президиум генсовета также сократился до 14 человек.

14 декабря в Национальном центре «Россия» прошел XXII съезд «Единой России», где были утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии. Секретарем генсовета ЕР на съезде избрали Владимира Якушева.

Ранее съезд ЕР внес Якушева, Поддубного и участников СВО в состав генсовета.

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