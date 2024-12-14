Погиб основатель сети магазинов одежды Mango

Основатель сети магазинов одежды Mango и один из богатейших людей Испании Исак Андик погиб в горах в провинции Барселона в возрасте 71 года. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что трагедия произошла в субботу днем в муниципалитете Кольбато провинции Барселона. Предприниматель находился на экскурсии с членами семьи. Он скончался после падения с высоты 150 м возле пещер Сальнитре, относящихся к горному массиву Монтсеррат.

В Mango также подтвердили смерть ее основателя.

«Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь проекту Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему лидерству и непоколебимой приверженности ценностям, которыми он сам наделил нашу компанию», — говорится в сообщении компании.

По данным журнала Forbes, Андик являлся пятым самым богатым человеком в Испании. Его состояние достигло примерно €4,5 млрд.

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