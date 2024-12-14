В Орле продолжает гореть нефтебаза, атакованная украинскими беспилотниками

В поселке Стальной Конь под Орлом продолжается пожар на нефтебазе, которую ночью атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Местные паблики пишут, что пожар только усиливается, и огонь перекинулся на второй резервуар», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что пожар виден из разных районов Орла, а горожане жалуются на неприятный запах и сообщают о взрывах, звучащих со стороны нефтебазы.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, сотрудники МЧС локализовали возгорание и осуществляют пенную обработку. При этом он призвал жителей не открывать окна и не покидать дома без необходимости до полной ликвидации пожара, а также сохранять спокойствие, не поддаваться на «фейковые» новости и поддерживать российских бойцов, которые днем и ночью защищают Орловскую область от агрессии. Глава региона добавил, что если концентрация в воздухе токсичных веществ превысит норму, то будут организованы пункты временного размещения, однако сейчас в этом нет необходимости.

Также Клычков заявил, что происшествие никак не сказалось на функционировании заправочных станций региона.

В ночь на 14 декабря Вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку дронами по Орловской области, в результате чего на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание топлива. Также осколками сбитых беспилотников было повреждено остекление нескольких частных домов.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.