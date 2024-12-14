Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орле продолжает гореть нефтебаза, атакованная украинскими беспилотниками

«Осторожно, новости»: пожар на атакованной дронами нефтебазе в Орле усиливается

В поселке Стальной Конь под Орлом продолжается пожар на нефтебазе, которую ночью атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Местные паблики пишут, что пожар только усиливается, и огонь перекинулся на второй резервуар», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что пожар виден из разных районов Орла, а горожане жалуются на неприятный запах и сообщают о взрывах, звучащих со стороны нефтебазы.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, сотрудники МЧС локализовали возгорание и осуществляют пенную обработку. При этом он призвал жителей не открывать окна и не покидать дома без необходимости до полной ликвидации пожара, а также сохранять спокойствие, не поддаваться на «фейковые» новости и поддерживать российских бойцов, которые днем и ночью защищают Орловскую область от агрессии. Глава региона добавил, что если концентрация в воздухе токсичных веществ превысит норму, то будут организованы пункты временного размещения, однако сейчас в этом нет необходимости.

Также Клычков заявил, что происшествие никак не сказалось на функционировании заправочных станций региона.

В ночь на 14 декабря Вооруженные силы Украины осуществили массированную атаку дронами по Орловской области, в результате чего на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание топлива. Также осколками сбитых беспилотников было повреждено остекление нескольких частных домов.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами