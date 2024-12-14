Байден призвал конгресс запретить штурмовые винтовки

В годовщину трагедии в начальной школе Сэнди-Хук президент США Джо Байден призвал конгресс усилить законы о хранении оружия и ввести запрет на штурмовые винтовки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конгресс обязан предпринять действия, чтобы защитить наших детей и общины от эпидемии насилия. Мы нуждаемся в универсальной проверке биографических данных, законах о безопасном хранении оружия и запрете штурмовых винтовок, таких как та, что была использована в Сэнди-Хук», – говорится в обнародованном заявлении главы государства.

Байден также отметил, что за время его президентства были достигнуты важные результаты в борьбе за снижение насилия: принятие закона о контроле за оборотом оружия, который он назвал наиболее значимым за последние три десятилетия. Кроме того, были созданы новые механизмы контроля за оружием, а в Белом доме начала работать специальная канцелярия по предотвращению насилия с использованием огнестрельного оружия, которой руководит вице-президент Камала Харрис.

Президент также отметил усилия семей пострадавших в Сэнди-Хук, которые «превратили свою боль в стремление изменить ситуацию».

14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза приехал в школу Сэнди-Хук в штате Коннектикут, где устроил стрельбу. В результате десятки человек пострадали.

Ранее в конгрессе США выступили за запрет штурмового оружия после стрельбы в штате Мэн.