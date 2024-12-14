Мэр Тбилиси перенес зажжение елки из-за протестов

Власти Тбилиси решили отложить церемонию зажжения огней на новогодней елке у здания парламента Грузии на проспекте Руставели из-за очередных акций протеста. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, его цитирует Sputnik Грузия.

«Праздничное мероприятие проведется тогда, когда радикальная оппозиция не будет мешать детям зажечь елку. На Руставели собрались агрессивные митингующие, мы не позволим сюда прийти гражданам с детьми», — сказал на брифинге Каладзе.

Дата зажжения новогодней елки в центре Тбилиси переносилась несколько раз из-за акций протеста оппозиции на проспекте Руставели. Изначально планировалось, что главную елку страны у здания парламента зажгут 6 декабря.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее власти Тбилиси посоветовали оппозиции не взбираться на новогоднюю елку.