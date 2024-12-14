В бундесвере оценили боеспособность армии ФРГ

Германии нужно около шести лет, чтобы улучшить боеспособность армии и вести эффективную оборону. Об этом пишет журнал Focus со ссылкой на генерального инспектора бундесвера Кристена Бройера.

По его словам, Россия ведет подготовку к нападению, но неизвестно, когда это произойдет. Доказательств инспектор не привел.

«Для примера: 1500 боевых танков. Именно такое количество танков ежегодно сходит с конвейера в России. Для сравнения: пять крупнейших европейских стран НАТО имеют на вооружении лишь половину этого числа, из них 300 — в Германии», — пишет издание.

Бройер отметил, что аналогичная ситуация и с боеприпасами. Россия ежемесячно производит 200 000 артиллерийских снарядов. Германия имеет на складах 20 000 снарядов самого распространенного калибра — столько же, сколько выпускается в Украине за три дня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер оценил стоимость модернизации Бундесвера (ВС ФРГ) в €350-€400 млрд, из которых в бюджете не хватает до €300 млрд. Паппергер призвал власти нарастить оборонные расходы в том числе в свете избрания президентом США Дональда Трампа.

Ранее в Германии подсчитали, сколько им не хватает солдат.